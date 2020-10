Consiglio Metrocittà Firenze, dalla ciclovia della Sieve al Piano strategico

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, nella seduta del 30 settembre, ha approvato undici punti all’ordine del giorno. Per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica, ratificata una variazione del bilancio di previsione 2020-2022 in cui rientrano le risorse stanziate dal Governo per la riapertura in sicurezza delle scuole, circa 16 milioni, e la viabilità, circa 1,5 milioni.

Il Consiglio ha anche approvato una variazione al Documento unico di programmazione 2020-2022 e soprattutto dato il via libera al Dup 2021-2023. Quest’ultimo un provvedimento fondamentale per poter procedere nei prossimi mesi alla redazione del prossimo bilancio di previsione.

Tra gli altri atti a cui il Consiglio Metropolitano ha dato il proprio ok, c’è l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra Metrocittà e Comune di Scarperia e San Piero la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria in località Borgonuovo, tra la Sp 503 del Giogo e la Sp 129 di Massorondinaio. Il costo complessivo è di 400 mila euro, con un finanziamento massimo di 120mila euro da parte della Regione ed il restante importo da dividere tra il comune mugellano e la Città Metropolitana.

Infine ratificata la recessione da parte dell’ente dall’Associazione Mandela Forum, le cui finalità, pur di notevole importanza per il contesto socio-culturale del territorio, non risultano più strategiche per la Città Metro.

Al termine del Consiglio si è riunita la Conferenza Metropolitana. Due i temi trattati che saranno affrontati nei prossimi mesi. Si tratta dell’aggiornamento del Piano Strategico e dell’Agenda Metropolitana 20-30. Per entrambi sarà messo in piedi un percorso partecipativo pubblico.

