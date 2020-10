Coronavirus, caso positivo e classe in quarantena a Castelfiorentino

"Due nuovi casi oggi a Castelfiorentino, entrambi molto giovani. Uno di questi non produce effetti per inesistenza di legami con il nostro Istituto Scolastico. Il secondo, invece, comporta secondo i protocolli in vigore un provvedimento di quarantena per la classe scolastica di provenienza. La comunicazione è già stata trasmessa dall’ASL alle famiglie interessate". Lo annuncia il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni sul suo profilo facebook.