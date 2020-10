Coronavirus, focolaio nella Rsa Rosalibri di Greve: 9 positivi

Nella Rsa di Greve in Chianti Rosalibri si registrano oggi, 5 ottobre, 9 positivi in buone condizioni di salute. Ancora a Greve in Chianti c’è un altro positivo, è un ragazzo nato nel 2001, anche lui asintomatico e in isolamento domiciliare presso la propria abitazione.

Il sindaco di Greve, Paolo Sottani, dichiara: “Erano state prese tutte le precauzioni, ma non è bastato. Dall’inizio della scorsa settimana, il titolare della rsa ha fatto i test sierologici: due cicli di test risultati tutti negativi. Ma sono comunque emersi successivamente 9 casi di positività, 4 donne e 5 uomini. La Asl ha fatto tutte le verifiche all’interno della struttura. Le attività erano state svolte secondo i protocolli. È stata creata quindi un’area bolla isolata rispetto alle altre, dove sono stato collocati gli ospiti risultati positivi. Nella giornata di oggi sono stati fatti i tamponi su tutti gli ospiti. Domani si faranno su tutto il personale. Asl Toscana Centro sta facendo la supervisione sulla modalità di cura degli ospiti presenti nella struttura Rosalibri. Continua il monitoraggio di ospiti, personale e familiari. Stiamo gestendo la situazione tutti insieme nel migliore dei modi”. Stop, dunque, alle visite dei parenti ai loro congiunti ospiti nella rsa. Il sindaco conclude chiedendo pazienza ai familiari e rispetto delle regole.