Fratelli d'Italia Empoli tra le frazioni, prima tappa a Pagnana

Fratelli d'Italia Empoli ha iniziato il suo viaggio tra le frazioni del territorio comunale.

Sabato 3 ottobre era presente a Pagnana, in piazza Arno, con un banchino, cosiddetto “di ascolto”, delle istanze e delle problematiche ritenute più urgenti dai residenti della zona. Sono emerse, in particolare, problematiche alla viabilità, oltrechè una grave insufficienza di parcheggi, in relazione al numero e alle necessità dei residenti. Il giro di ascolto proseguirà, nelle prossime settimane, in altre zone periferiche dell'Empolese. Ogni problematica riscontrata verrà tradotta in atti e mozioni da sottoporre all’ordine del giorno delle successive riunioni del Consiglio comunale.

Nell’occasione di sabato è stata ricordata, con una breve cerimonia, la giovane studentessa istriana Norma Cossetto, sequestrata, violentata e gettata viva, tra il 4 e 5 ottobre 1943, nella foiba di Villa Surani dai partigiani titini. A 77 anni dal suo martirio FdI ha voluto ricordare l’attaccamento ai valori della Patria di questa ragazza e, con lei, di tutti i martiri delle foibe, che pagò, con la vita, il suo amore per l’Italia.

Fonte: Fratelli d’Italia - Empoli