Furti nella notte a Prato, presi e denunciati 16enne e 20enne

La notte tra il 3 e 4 ottobre in via Casella, zona Santa Lucia a Prato, la polizia è intervenuta su segnalazione di un possibile tentativo di furto a danno di un locale commerciale. I ladri, 4 in fuga a piedi, si sono divisi ma due sono stati fermati in giardini pubblici: sono 16enne italiano residente nella provincia di Prato, incensurato, e un 20enne italiano residente a Prato con precedenti di polizia. Non lontano sono stati sequestrati un paio di guanti, un tronchese e una zappa con manico di legno, attrezzi verosimilmente utilizzati per forzare la porta del locale. I due giovani sono stati condotti in questura e denunciati per tentato furto aggravato. Il minore è stato poi riaffidato alla madre fatta giungere nel frattempo negli uffici della polizia.