Il Poggibonsi rimonta, ma il Certaldo va avanti ai rigori

Nella sfida di ritorno del Primo Turno di Coppa Italia Dilettanti Eccellenza Toscana, il Poggibonsi riesce solo parzialmente nell’impresa di rimontare il ko per 2-0 subito quindici giorni fa a Certaldo.

I giallorossi rifilano a loro volta un 2-0 ai fiorentini nel match dello Stadio Stefano Lotti, ma vengono eliminati dalla competizione al termine dei calci di rigore.

Le reti del Poggibonsi arrivano nel secondo tempo con Odibe, che al 16’ sale alto di testa e converte in goal l’assist di Biagi su calcio piazzato, e con Banchelli che al 26’ con un tiro-cross coglie impreparato Lisi, portiere del Certaldo.

Al 31’ della ripresa gli ospiti rimangono in dieci uomini per il rosso diretto a Bandini, che rifila un colpo proibito a Caggianese.

Il Poggibonsi sferra gli assalti finali e va vicinissimo in due occasioni al 3-0 con Flores, ma in entrambe le circostanze il centravanti del Leone non trova lo specchio della porta da buona posizione.

Al termine dei 90 minuti regolamentari il punteggio è il medesimo dell’andata, ma a parti invertite.

In caso di parità al termine del doppio confronto, il regolamento della Coppa Italia prevede che si proceda direttamente con i calci di rigore.

Dal dischetto il Poggibonsi sbaglia i primi due tiri con Caggianese che spara alto e Doda che si fa respingere la conclusione.

Volpini segna il penalty iniziale del Certaldo, però Motti tiene a galla la squadra di Calderini parando quello di Imbrenda.

La sequenza prosegue con i goal di Flores, Kthella, Biagi, Dini e Galbiati.

Il rigore decisivo lo realizza il biancoviola M. Corsi con un fendente ben angolato.

Il Poggibonsi vince 5-4 ma non basta, perché il Certaldo segna un rigore in più e strappa così la qualificazione agli Ottavi di Finale di Coppa Italia Eccellenza Toscana con un “aggregate” di 6-5 tra andata e ritorno.

: Motti, Saventi (29’st Cioni), Banchelli, Galbiati, De Vitis, Odibe, Biagi, Camilli (7’st Doda), Milanesi (13’st Flores), Calamassi (29’st Borri), Caggianese. All. Calderini. A disposizione: Cicali, Neri, Razzanelli, Volentieri, Macchi.

: Lisi, Bandini, Orlandini, Kamberi (47’st Dini), Pampalone, Volpini, Adelucci (32’st Molia), Di Leo (13’st Corsi M.), Imbrenda, Kthella, Chiostrini (24’st Bagnoli). All. Ramerini.

A disposizione: Ciampalini, Ciravegna, Corsi S., Bartoloni, Borgognoni.

: 16’st Odibe, 26’st Banchelli

: Caggianese: fuori. Volpini: goal. Doda: parato. Imbrenda: parato. Flores: goal. Kthella: goal. Biagi: goal. Dini: goal. Galbiati: goal. Corsi M: goal.

: Mattia Solito (Piombino)

: Daniele Nesi (Firenze), Samuele La Rosa (Firenze)

: Kamberi, Pampalone, Caggianese, Saventi

: 31’st Bandini per condotta violenta

: 6-1

: 0’pt, 4’st

: 300 circa

Fonte: Poggibonsi Calcio - Ufficio stampa