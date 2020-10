Il sindaco di Montopoli in visita al sindaco di Montopoli (di Sabina)

"Da Montopoli... a Montopoli!". Il sindaco di Montopoli in Val d'Arno, Giovanni Capecchi, ha fatto visito al suo omologo del Comune di Montopoli di Sabina. La visita è avvenuta domenica 4 ottobre, su invito del giovanissimo sindaco del Comune di Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti, Andrea Fiori, con il quale Montopoli in Val d'Arno condivide il toponimo.

"Abbiamo potuto conoscere i componenti dell'amministrazione comunale, visitare i luoghi principali del centro storico e apprezzare la magnifica vista dalla Torre Ugonesca. Un'occasione per creare un legame che, nel futuro, speriamo possa diventare una grande amicizia- scrive il sindaco di Montopoli in Val d'Arno Capecchi-. Ringrazio il sindaco, l'amministrazione comunale e tutta la comunità di Montopoli di Sabina per l'accoglienza. Adesso, vi aspettiamo a Montopoli in val d'Arno".