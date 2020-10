Ingerisce 26 ovuli di eroina, arrestato 24enne sceso dal treno

Aveva ingerito 275 g di eroina, contenuti in 26 ovuli. Per questo un 24enne nigeriano residente a Prato è stato arrestato dai finanzieri di Civitanova Marche che stavano controllando il traffico di merci e passeggeri alla stazione ferroviaria marchigiana. L'uomo mentre stava scendendo dal treno era in stato di agitazione e sofferenza fisica. Per cui è stato trasferito d'urgenza all'ospedale locale per gli accertamenti. La droga sequestrata avrebbe fruttato sul mercato circa 30mila euro. Il nigeriano è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e condotto nel carcere di Ancona a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.