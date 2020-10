Libri, alle Oblate torna 'Leggere per non dimenticare'

Ritorna “Leggere per non dimenticare”, la rassegna di libri ideata da Anna Benedetti, giunta alla 26/a stagione: al via mercoledì 7 ottobre, si concluderà il 12 maggio 2021. La rassegna si svolgerà come di consueto alla Biblioteca delle Oblate, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie. La manifestazione prevede 34 incontri per 36 libri con importanti narratori, storici, filosofi, scienziati, storici dell’arte e psichiatri. “Leggere per non dimenticare non si ferma e porterà a Firenze dall’autunno a primavera i maggiori protagonisti del mondo letterario nazionale – commenta l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi -. I libri che saranno presentati nella bellissima sala storica della Biblioteca delle Oblate ci aiuteranno sicuramente ad afferrare e vivere questo complicato momento storico che sta lasciando dietro di sé cicatrici profondissime e mutamenti degli scenari globali”. “Leggere – sottolinea Anna Benedetti – è una forma di educazione sentimentale, civile e intellettuale e il libro è lo strumento per rilanciare la nostra cultura”. La partecipazione agli incontri è gratuita su prenotazione telefonando al numero 055 261 6523. Si richiede di arrivare 30 minuti prima dell'inizio dell'evento. Si ricorda che per accedere alla biblioteca è necessario utilizzare la mascherina protettiva.

Fonte: Ufficio stampa