Lite per un cane degenera: 55enne accoltella 35enne, arrestato

È nata come una futile lite con in mezzo un cane, si è conclusa con una coltellata. È successo alle porte di Lucca, in un bar di Monte San Quirico. I fatti sono avvenuti alle 19.30 di domenica 4 ottobre, è intervenuta la polizia e ha arrestato un 55enne per tentato omicidio.

Questi era entrato in un bar della frazione, con sé aveva il cane, bagnato per la forte pioggia. Passando tra i tavolini, l'animale ha sporcato una signora, la quale si è lamentata. Il padrone ha risposto ed è nata una lite, in cui è intervenuto un 35enne per difendere la donna. Il 55enne, senza pensarci su, ha estratto un coltello e ha ferito il 35enne all'inguine.

Gli altri clienti, con il ferito a terra in una pozza di sangue, sono intervenuti, hanno disarmato e immobilizzato l'uomo prima di chiamare la polizia. Le volanti intervenute hanno arrestato l'aggressore con l'accusa di tentato omicidio. Lo hanno portato in carcere a Lucca, in attesa della convalida del Gip. La vittima, prima trasposta al San Luca, è stata poi trasferita a Pisa in prognosi riservata a causa della lesione della vena femorale.