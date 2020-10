Montemurlo, Giuseppe e Maria festeggiano 73 anni di matrimonio

Montemurlo è ancora una volta un Comune da record in fatto di matrimoni longevi. Oggi, il sindaco Simone Calamai, in via del tutto eccezionale, ha voluto festeggiare Giuseppe Lapolla, 92 anni e Maria Ciriuolo, 89 anni, che ieri 4 ottobre hanno tagliato il traguardo dei 73 anni di matrimonio.« Come amministrazione siamo soliti festeggiare le cifre tonde, ma con Giuseppe e Maria abbiamo fatto un'eccezione per riconoscere di un unione di così lunga data, che per un disguido in passato non era stata celebrata pubblicamente. Per questo ho voluto portare le congratulazioni della comunità montemurlese a questa bella coppia che dopo 73 anni di matrimonio si tiene ancora teneramente per mano. È un bell'esempio che mi fa piacere portare all'attenzione di tutti», sottolinea il sindaco Simone Calamai, che oggi si è recato in via Adda a Oste ed ha fatto dono alla coppia di un omaggio floreale e di una pergamena commemorativa. Maria, da sempre una donna forte, ora ha qualche problema di salute, ma a prendersi cura di lei c'è solo il suo Giuseppe, che ha rifiutato perentoriamente l'aiuto di una badante e con grande amorevolezza ogni giorno si occupa dell'amata moglie. Alla coppia poi non manca il sostegno dei tre figli, Alfonso, noto in paese per aver aperto nel 1978 la prima farmacia di Oste e poi nel 1997 quella di Fornacelle, Raffaello, imprenditore tessile e Gino. Giuseppe Lapolla e Maria Ciriolo sono originari di Panni in provincia di Foggia, paese dal quale arrivano tanti ostigiani. Sposati giovanissimi nel 1947 (lei aveva poco più di 16 anni) arrivarono a Montemurlo nel 1964 e qui hanno costruito la loro lunga vita insieme. Giuseppe ha svolto per molti anni il lavoro di imprenditore edile (si è occupato anche della costruzione del vecchio ospedale di Prato), poi ha aperto proprio in via Adda - angolo via Gramsci a Oste un negozio di alimentari che ha gestito con la moglie fino alla pensione. Per questo in paese Giuseppe e Maria sono molto conosciuti da tutti. Quando Giuseppe rievoca il momento dell'incontro con la sua Maria a Panni, ricorda ogni minimo particolare, poi si rivolge al sindaco Calamai e dice :« Sa sindaco, allora erano altri tempi. Prima di dare il primo bacio a Maria ho dovuto aspettare sei mesi!». E da quel bacio è nata un'unione che ieri ha tagliato il traguardo dei 73 anni.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa