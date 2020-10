Nuovi insegnanti alla scuola di Villa Campanile, uscita anche al pomeriggio

Alla Scuola dell’Infanzia di Villa Campanile sono arrivati oggi, lunedì 5 ottobre, nuovi insegnanti a completamento dell’organico di docenti del plesso. Grazie a queste nuove presenze sarà possibile, già da domani martedì 6 ottobre, garantire il normale svolgimento delle lezioni con uscita pomeridiana alle ore 16,00.

Sarà quindi attivo, per chi è iscritto nell’anno scolastico 2020/21, sia il servizio mensa sia il trasporto, secondo le modalità e gli orari indicati sul sito del Comune.

“Per fortuna oggi abbiamo avuto comunicazione dalla scuola della disponibilità di nuovi insegnanti per la scuola di Villa Campanile. L’impossibilità di garantire il tempo pieno ai bambini è stata un’eventualità della quale non sono stati responsabili né la scuola né il Comune – ha specificato il sindaco Gabriele Toti - . La mancanza di personale docente è stata causata dalla complessità della situazione attuale. Solo oggi è stato possibile completare l’organico di insegnanti necessari a coprire i servizi. Comprendiamo il disagio che le famiglie hanno dovuto affrontare, ma speriamo che adesso le cose tornino gradualmente alla normalità. Siamo tutti consapevoli che quest’anno la situazione non è facile e la priorità all’interno della scuola resta sempre la tutela della salute e della sicurezza di chi la frequenta”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa