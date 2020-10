Nasce l'Officina delle Idee a Montespertoli: un nuovo spazio per corsi e attività

Il Comune di Montespertoli, in seguito al bando per la concessione gratuita dei locali comunali per attività e corsi rivolti alla cittadinanza, propone il progetto 'L'Officina delle Idee', una serie di corsi per bambini e adulti nel periodo autunno/inverno 2020 a cura di associazioni e professionisti del territorio.

'L'Officina delle Idee nasce con l'obiettivo di fare comunità, consolidando il forte legame tra amministrazione, cittadini e professionisti. In un momento storico come questo, di incertezza e di difficoltà, abbiamo bisogno di guardare 'oltre', di fare dei passi, di andare avanti, formandosi e preparandosi per il domani' dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura.

Programma dei Corsi autunno/inverno 2020

Attività rivolte ai bambini:

Atelier d’arte contemporanea

Bambini dai 3 ai 5 anni

A cura dell’Associazione Cetra

8 incontri settimanali (inizio 17 ottobre):

Sabato ore 10.00-12.00

Info, Costi & Prenotazioni

3701149658/3387860926

info@associazionecetra.it

Play and song - Impariamo l'inglese divertendoci

Bambini dai 3 ai 5 anni

A cura dell’Associazione Cetra

8 incontri settimanali (inizio 13 ottobre):

Martedì ore 16.30-18.30

Info, Costi & Prenotazioni

3701149658/3387860926

info@associazionecetra.it

Corso di circomotricità

Bambini dai 6 ai 10 anni e genitori

A cura di Coop. 21

7 incontri settimanali (inizio 26 ottobre): Mercoledì ore 17.00-19.00

Info, Costi & Prenotazioni

055 630089

m.ceccherini@coop21.it

Laboratorio di Natale

Bambini dai 6 ai 10 anni

A cura di Simona e Stefania Borghi

6 incontri settimanali (inizio 14 novembre)

Sabato ore 11.00-12.00

Info, Costi & Prenotazioni

3392594671/3476501623

s.borghi.73@gmail.com

Attività rivolte agli adulti:

Corso di pittura

A cura di Rita Pedullà

8 incontri settimanali (inizio 16 ottobre):

Venerdì ore 17.00-18.30

Info, Costi & Prenotazioni

3398415547

info@ritapedulla.it

Corso di informatica di base con utilizzo dei social network e smartphone

A cura di Coop. 21

7 incontri settimanali (inizio 26 ottobre):

Lunedì ore 17.30-19.30

Info, Costi & Prenotazioni

055 630089

m.ceccherini@coop21.it

Poiché il Centro Culturale 'Le Corti' è in fase di ristrutturazione, tutte le attività si svolgeranno presso il Centro per la Cultura della Vite e del Vino 'I Lecci', via Lucardese 74. Gli spazi ampi dell'Auditorium consentiranno di mantenere il giusto distanziamento rispettando le norme Anti-Covid.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa