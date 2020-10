Round Table, la V zona apre il nuovo anno sociale

Sabato scorso, circa 70 persone hanno partecipato all’apertura dell’Anno Sociale della V Zona e di ben 4 Tavole (Round Table 18 Livorno, Round Table 51 Lucca, Round Table 53 Carrara-Val di Magra, Round Table 57 Pisa). Il tutto si è svolto presso i locali del Ristorante Vip di Uliveto Terme. L’apertura dell’Anno Sociale segna l’inizio di un nuovo anno di lavori per le Zone e le Tavole, che si concluderà in Giugno con l’Annual General Meeting (A.G.M.). Fra le Tavole presenti all’evento, oltre alle sopracitate menzioniamo anche: Round Table 38 Faenza, Round Table 41 Siena, Round Table 61 Prato, Round Table 73 Pontedera e Round Table 76 San Miniato-Fucecchio. Inoltre abbiamo avuto l’onore di avere come ospite il Presidente Nazionale della Round Table Italia, Martino Mercatali. La cena è stata preceduta, nel pomeriggio, dall’ Assemblea delle Tavole di V Zona, il quale Presidente, Nicola Marino, ha espresso soddisfazione per le numerose presenze sia in Assemblea che alla cena di apertura dell’A.S. evidenziando il fatto che è la prima volta che assistiamo ad un evento Intertavola con 4 Club insieme. Entrambi gli eventi si sono svolti rispettando i criteri anti Covid-19 come da DPCM 08/03/20 e S.M.I.

La Round Table è un'organizzazione dedicata a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d'affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella di favorirne l'incontro, promuovendone l'amicizia e le intese personali e svolgendo anche iniziative di carattere filantropico. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti "Tavole" (www.roundtable.it)

