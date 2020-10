Salute psicologica diritto di tutti. Giornata Nazionale della Psicologia gli eventi in Toscana

La presidente Maria Antonietta Gulino: «Necessario focalizzare l’attenzione delle Istituzioni sull’importanza della salute psicologica dei cittadini». Al Salone dei Cinquecento lettura scenica di Alessandro Benvenuti.

Il Diritto alla Salute Psicologica è il tema della Giornata nazionale della Psicologia 2020. Quinta edizione promossa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e patrocinata dal Ministero della Salute con l’obiettivo, di informare e far conoscere ai cittadini la psicologia come scienza e come professione. Giornata che si celebra il 10 ottobre, in coincidenza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale e vede eventi anche durante la settimana.

L’Ordine degli Psicologi della Toscana ha organizzato una serie di eventi: a Firenze il primo appuntamento è per il 7 ottobre con la Tavola Rotonda dal titolo “Scuola in emergenza, criticità e nuove prassi: il sostegno psicologico a scuola”. A seguire una lettura scenica di Alessandro Benvenuti in “Panico ma rosa: dal diario di un non intubabile”. Quindi dal 10 al 31 ottobre l’OPT organizza Studi Aperti.

Quello della salute psicologica – sottolinea l’Ordine degli Psicologi della Toscana – è un tema quanto mai significativo nell’anno del Covid-19 che ha portato il Paese in una condizione di emergenza sanitaria, sociale ed economica senza precedenti.

«La salute psicologica – afferma la presidente OPT Maria Antonietta Gulino - si mostra come parte essenziale del più ampio diritto alla salute che deve essere tutelato nella sua globalità. E’ necessario pertanto focalizzare l’attenzione delle Istituzioni sull’importanza della salute psicologica dei cittadini e sull’accessibilità alle cure psicologiche, al fine di generare benessere per tutto il sistema Paese. Non a caso stiamo lavorando all’istituzione dello “psicologo per le cure primarie” che deve diventare realtà anche in Toscana, e nelle ultime settimane in questa direzione è stato avviato dalla Commissione Sanità del Senato, uno specifico Disegno di legge. E’ fondamentale – aggiunge Gulino - a mio avviso, che lo psicologo debba affiancare il medico di base, così come il pediatra, per la cura del cittadino».

«I servizi di sostegno psicologico devono poter esser un servizio universale a disposizione di tutti i cittadini - ha detto l’assessore a Welfare Andrea Vannucci -, sia di chi può permetterselo sia di chi ha meno risorse economiche a disposizione. Durante i duri mesi del lockdown e della ripartenza abbiamo visto quanto sia importante e utile questo tipo di sostegno per i cittadini. Ringrazio molto l’ordine degli psicologi della Toscana e la sua presidente Maria Antonietta Gulino per la preziosa collaborazione che ci hanno dimostrato quando il Comune di Firenze ha messo a disposizione il proprio call center ‘Io resto a casa’ per assolvere anche alla funzione di filtro e canale di informazione privilegiato per accedere al sostegno psicologico, un servizio alla persona importante, che è stato svolto in maniera eccellente, oltre che volontaria e gratuita, da parte dei professionisti dell’ordine degli psicologi toscani. È importante valorizzare il ruolo degli psicologi, che ancora oggi vengono spesso visti con un'accezione negativa o come figure professionali elitarie non accessibili a tutti».

Mettere al centro il tema dei diritti e della salute psicologica significa guardare all’operato degli psicologi per i cittadini e al ruolo della psicologia nei contesti di vita quotidiana, ma soprattutto significa prevenire il disagio e costruire il benessere.

Il programma degli eventi dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Mercoledì 7 ottobre (ore 15.30 – 18) - Tavola Rotonda “Scuola in emergenza, criticità e nuove prassi: il sostegno psicologico a scuola”.

Il programma - Saluti: Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana; Sara Funaro, Assessore del Comune di Firenze Educazione, Università e Ricerca.

Modera: Rossella Capecchi, consigliere Segretario dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Intervengono: Roberto Curtolo, Dirigente Uff. III ed Uff. IV Ufficio Scolastico Regionale Toscana; Lucia Corti, Referente salute e benessere a scuola Ufficio Scolastico Regionale Toscana; Ersilia Menesini, Psicologa, Professore Ordinario Università di Firenze; Laura Remaschi, Psicologa e Psicoterapeuta, LabCom spin off accademico UNIFI; Paolo Russo, Avvocato; Rosanna Martin, Psicologa Referente Psicologia Ospedaliera AOU Meyer; Sandra Storai, Psicologa e Psicoterapeuta, Insegnante, Alessia Ricci, consigliere e referente Gruppo di Lavoro Scuola dell’Ordine degli Psicologi della Toscana.

Per l'evento ci atterremo alle nuove disposizioni in via di pubblicazione.

Per seguire la tavola rotonda in diretta streaming collegarsi alla pagina Facebook dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Mercoledì 7 ottobre (ore 19) - Alessandro Benvenuti in “Panico ma rosa dal diario di un non intubabile” Lettura scenica - Firenze Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento

Evento aperto alla cittadinanza sarà possibile partecipare gratuitamente previa prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei 150 posti disponibili. E’ necessario iscriversi sul sito dell’Ordine degli Psicologi della Toscana www.ordinepsicologitoscana.it sezione EVENTI.

Dal 10 al 31 ottobre STUDI APERTI - Un’iniziativa per favorire l’incontro tra professionisti e cittadini

Dal 10 ottobre e fino alla fine del mese di ottobre, gli psicologi toscani aderenti all’iniziativa offrono presso il proprio studio alla cittadinanza un incontro informativo e di orientamento a titolo gratuito.

Dal 7 ottobre, l’elenco degli psicologi aderenti, con tute le informazioni utili a prenotare l’incontro, sarà disponibile sul sito dell’Ordine degli Psicologi della Toscana www.ordinepsicologitoscana.it sezione EVENTI (STUDI APERTI).

Fonte: Ordine degli psicologi della Toscana