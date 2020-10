Sce Pistoia: "Il Centro di ricerca del Padule sia centrale nella gestione"

Pochi giorni fa la Regione Toscana ha diffuso la notizia sulla Convenzione firmata dai Comuni interessati di quella che ha definito una “gestione unitaria” del Padule di Fucecchio.

Sinistra Civica Ecologista di Pistoia rimane convinta che l’unica soluzione in grado di assicurare una gestione unitaria e condivisa, sotto la supervisione della Regione Toscana, sia quella che passa attraverso il coinvolgimento di tutti i Comuni, ma anche di tutte le Associazioni interessate e che ne assegni l’incarico al Centro Ricerca Promozione e Documentazione del Padule, che per molti anni ha svolto un ottimo lavoro.

Dividendo tra i Comuni questo onere non si può fare il bene di un’area naturalistica che resta una delle più importanti di tutta Italia; uno “spezzatino” delle responsabilità, moltiplica e lascia non governati i numerosi problemi.

Chiediamo a Eugenio Giani di manifestare una volontà politica/istituzionale finalizzata alla difesa della biodiversità, che assegni alla Regione il ruolo che ha avuto, fino ad alcuni anni fa, la Provincia che ha voluto ed istituito negli anni Novanta il Crdp. La Regione si faccia carico di stanziare risorse finanziarie adeguate ad effettuare i lavori necessari a rendere di nuovo fruibile un’area che merita di essere conosciuta e valorizzata.

Alcune scelte politiche/istituzionali sbagliate hanno provocato una situazione di progressivo degrado delle strutture pubbliche nell'area delle Morette e nell'area Righetti, fino al punto che i rispettivi Osservatori faunistici sono stati chiusi perché alcune strutture in legno non garantiscono più la sicurezza dei visitatori.

Occorre quindi, a nostro parere, ripartire dal Progetto presentato dal CRDP per continuare la ventennale buona gestione della Riserva Naturale, avendo come riferimento fondamentale la difesa della straordinaria biodiversità palustre.

Siamo ancora in tempo a farlo; si tratta di una scelta non in contrasto con la convenzione appena firmata. Basta volerlo.

Fonte: Ufficio Stampa