Specchietti rotti per le nuove auto della municipale, vandali a Montopoli

Specchietti rotti per le due nuove auto della polizia municipale di Montopoli. A darne notizia è lo stesso sindaco della città, Giovanni Capecchi. Per un'auto il vetro dello specchietto è stato rotto. Per l'altra è stato rotto l'intero montante in plastica.

"Insieme all'assessore alla Polizia Municipale Roberta Salvadori, mi ritrovo a dover denunciare un fatto grave accaduto probabilmente questa notte nella nostra comunità. Le auto della Polizia Municipale, tra le quali due acquistate poco fa come impegno dell'amministrazione comunale verso la cittadinanza, sono state deliberatamente danneggiate.

Un gesto non solo grave, ma anche stupido. Danneggiare le auto della Polizia Municipale significa danneggiare un bene della comunità e, per questo, danneggiare se stessi. Il rispetto verso i beni pubblici e verso l'ambiente che ci circonda è fondamentale per diffondere e preservare i valori della legalità e della cittadinanza attiva. Stiamo installando un sistema di telecamere per garantire la sicurezza sul territorio, ma non vorremmo doverci affidare ad esse per assicurare un dovere di tutti: il rispetto del bene comune".