Fratellini di 2 e 5 anni positivi alla cocaina, padre indagato

Due fratellini di due e cinque anni sono risultati positivi alla cocaina. Gli esami sono stati effettuati all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze e la vicenda risale a maggio 2020. Un 39enne, padre dei due, è indagato dalla procura di Firenze. La stessa procura ha chiuso le indagini a suo carico e lo ha accusato di reati di lesioni personali colpose, abbandono di persone minori e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

A portarli in ospedale e far partire le indagini è stata la mamma. Quest'ultima si era accorta di alcuni comportamenti fuori dalla norma da parte dei piccoli, ritornati con lei dopo un periodo col padre. La coppia è in fase di separazione.

I bambini stanno bene e non hanno riportato conseguenze. A primavera uno dei due venne dimesso con una prognosi di dieci giorni. Pare che i fratellini siano venuti a contatto accidentalmente con la droga quando erano a casa del papà. Il 39enne sarebbe risultato positivo ai test e avrebbe ammesso di essere un consumatore occasionale di cocaina. La madre e l'attuale compagno sono stati sottoposti a un test sulla presenza di droga e sono risultati negativi.