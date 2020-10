Coronavirus, un positivo tra gli addetti alle pulizie a Le Scotte

Nell'ambito delle attività di screening per il covid-19 effettuata su tutti i professionisti che lavorano all'interno dell'Aou Senese, è risultata positiva, in data odierna, una persona addetta al servizio di pulizie dell'ospedale. La persona è asintomatica e aveva già effettuato il test sierologico periodico nella seconda settimana di settembre, risultando negativa. È quindi stato attivato il protocollo di sorveglianza sanitaria per tutte le persone venute in contatto con questo operatore. L'Aou Senese intensificherà sempre di più i controlli interni sul personale per garantire la tutela della salute pubblica di tutti, cittadini e operatori.