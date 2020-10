Esame Folgore Fucecchio per l'Abc Solettificio Manetti

Prosegue la marcia di avvicinamento dell'Abc Solettificio Manetti al campionato di serie C Gold che dopo Empoli, Costone Siena e Libertas Livorno si prepara ad affrontare la Folgore Fucecchio. Palla a due mercoledì 7 ottobre alle ore 20.30 al PalaBetti: si tratterà di un altro scrimmage importante per valutare i progressi e la condizione dei gialloblu a poco più di due settimane dal via ufficiale. Di fronte, i ragazzi di Paolo Betti, troveranno una Folgore che si presenta come una delle prossime protagoniste del campionato di C Silver, nonchè una delle principali candidate alla lotta per la promozione.

Si ricorda che, nel rispetto dei protocolli sanitari, la partita si svolgerà a porte chiuse.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa