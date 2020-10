Federconsumatori Toscana, Luca D'Onofrio nuovo presidente

Nel corso dei lavori del Direttivo regionale Federconsumatori Toscana di oggi, che si è svolto in Camera del Lavoro di Firenze, nel salone Di Vittorio, alla presenza di Emilio Viafora (presidente nazionale Federconsumatori), Paola Galgani (segretaria Generale della Camera del Lavoro di Firenze) e Maurizio Brotini (segretario Cgil Toscana), è stato eletto, con voto unanime, Luca D’Onofrio, 37 anni, già presidente della Federconsumatori di Pisa, come presidente della Federconsumatori Toscana in sostituzione di Massimo Falorni. I componenti del Direttivo regionale, nel ringraziare Massimo per l’operato svolto, augurano a Luca buon lavoro.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa