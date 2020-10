Inaugurato il parcheggio a Comeana, 21 posti auto in più

È stato completato il nuovo parcheggio in via Le Fonti a Comeana, proprio di fronte alla storica fonte. Per realizzarlo è stata riqualificata un’area fino ad ora incolta ed inutilizzata, offrendo ai residenti della zona gli stalli necessari per la sosta dei mezzi. Ai 6 posti auto disponibili precedentemente, con il nuovo parcheggio è stato aggiunto lo spazio per ulteriori 21 auto.

Il progetto ha previsto anche la realizzazione di un nuovo marciapiede per separare la strada dall’area adibita a parcheggio.

“In quest’area era evidente la mancanza di posti auto – commenta il sindaco Edoardo Prestanti – e abbiamo provveduto all’esigenza manifestata dai cittadini andando in questo modo anche a rimettere in sesto una zona incolta e a garantire una maggiore sicurezza stradale. Proprio per la carenza di spazi, infatti, prima i residenti erano costretti a parcheggiare lungo la carreggiata.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa