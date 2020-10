Licenziamento Catello, PC: "Presidio ai cancelli di Alia. Il caso in Consiglio a Firenze"

Il caso del “licenziamento” politico ai danni del candidato alle elezioni regionali per il Partito Comunista Salvatore Catello è arrivato in consiglio comunale portato dai consiglieri Palagi e Bundu.

L’assessore alle partecipate Gianassi si interesserà con ALIA , affinché venga diradato ogni sospetto sulla vicenda. Per ora nessuna risposta è trapelata né dalla cooperativa sociale Archimede ONLUS né da ALIA spa, società dove il comune di Firenze ha la maggioranza assoluta.

Mercoledi 7 Ottobre alle 18 ci sarà un presidio ai cancelli di ALIA a cui hanno aderito partiti, sindacati e singoli lavoratori, non solo per il reintegro del lavoratore, ma anche contro il precariato e gli appalti al ribasso che costringono i lavoratori a ricatti continui per uno stipendio da fame.

Catello ha chiesto un incontro con i vertici di ALIA per parlare di tutto questo.



Partito Comunista