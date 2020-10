Passa all'azione, diventa volontario: Cesvot lancia la campagna informativa

"Passa all'azione, diventa volontario" è la nuova campagna di Cesvot per la promozione del volontariato, la più importante realizzata in Toscana per sostenere le associazioni colpite dall'emergenza covid19. "Con il volontariato fai qualcosa di grande per te e per gli altri", questo lo slogan.

C'era anche il neo-presidente della Regione Toscana Eugenio Giani questa mattina alla presentazione della campagna multimediale e multisoggetto presentata in conferenza stampa questa mattina, 6 ottobre presso la sede Cevot di Firenze, da Federico Gelli, presidente Cesvot Gianluca Mengozzi, portavoce Forum Terzo Settore Toscana.

Per questo servizio Cesvot si è affidato a Bruno Lo Cicero, pubblicitario ed esperto di comunicazione sociale. I numeri della campagna: 1296 affissioni, manifesti e poster in 84 comuni toscani sopra i 10mila abitanti con una copertura stimata del 75% della popolazione. Non disdegnato l'etere: sono coinvolte 13 emittenti radio per un totale di 2526 passaggi. Infine social e video con l'obiettivo di raggiungere 4 milioni di contatti.

"Un progetto importante che ha richiesto mesi di lavoro - afferma il presidente Cesvot -. È nostro dovere intercettare la disponibilità solidale dei toscani".

Federico Gelli ha inoltre ringraziato il presidente del consiglio regionale: "La legge regionale approvata dal consiglio regionale vede la Toscana prima nella riforma del Terzo Settore, che fornisce strumenti al mondo del volontariato con la Co-programmazione e Co-progettazione".

Giani è intervenuto alla presentazione sottolineando la vitalità dell'associazionismo e del volontariato toscano.

"L'importanza del volontariato nel nostro sistema toscana è fondamentale. È un soggetto che contribuisce alla capacità di offrire servizi in tanti settori. Dalla protezione civile al sistema socio sanitario a quello di emergenza-urgenza. Quando dobbiamo sviluppare progetti relativi al volontariato vediamo nel Cesvot il riferimento naturale. La straordinaria campagna di comunicazione accompagnerà la presenza e la forza del volontariato in Toscana".

Le persone che vorranno iniziare un’esperienza di volontariato potranno consultare la pagina www.diventavolontario.it dove troveranno tutte le informazioni per orientarsi ed il contatto con operatori in grado di garantire loro un accompagnamento fino all’associazione più idonea.

Chiarastella Foschini