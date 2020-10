Premio Cioni per Poesia e Narrativa, ecco i vincitori

Una cerimonia di premiazione in absentia quella della XVIII edizione del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa Raffaello Cioni. A causa dell’emergenza sanitaria la Proloco per Barberino organizzatrice del premio, di concerto con la giuria, ha deciso di non svolgere le premiazioni in pubblico come di consueto nella bellissima cornice del Castello di Barberino di Mugello. La XVIII edizione ha riscosso grandi adesioni, arrivando a superare di gran lunga i numeri delle edizioni precedenti ed andando a riaffermare il valore e la stima di cui il premio gode a livello nazionale. Le poesie e le prose provenienti da tutta Italia e dalla vicina Svizzera hanno impegnato la giuria in un lungo e complesso lavoro di lettura e valutazione che ha portato, dopo tre fasi di scrutinio, alla proclamazione dei vincitori di quest’anno.

Premio Trofeo Cioni

Roberto Ragazzi (Trecenta - RO) con la lirica “L’equilibrio delle rondini”

Sez. A) Poesia a tema libero

1° Classificato Umberto Vicaretti (Roma) con la lirica “La rosa, sai, è insieme altera e mite”

2° Classificato Giuseppe Vetromile (Madonna dell’Arco - NA) con la lirica “Le cose stanno nel cassetto”

3° Ex-aequo Manuela Magi (Tolentino - MC) con la lirica “Foschia”

3° Ex-aequo Rosanna Spina (Venturina Terme - LI) con la lirica “Nel tempo che per grazia ci è concesso”

Premio Speciale Carmelo Consoli (Firenze) con la lirica “Verso il Rione Tamburi”

Premio Speciale Franco Fiorini (Veroli - FR) con la lirica “Non dirmi dell’inverno”

Premio Speciale Rodolfo Vettorello (Milano) con la lirica “La bambola di Shamira”

Premio Speciale Giuliano Gemo (Montegalda - VT) con la lirica “Portatemi il letto fuori”

Premio Speciale Lorenzo Oggero (Pisa) con la lirica “I desideri”

Premio Speciale Monia Casadei (Cesena - FC) con la lirica “Vieni a cercarmi dentro una fessura”

Premio Speciale Vittorio Di Ruocco (Pontecagnano Faiano -SA) con la lirica “Come un vetusto tronco senza rami”

Premio Speciale Bruno Coveli (Villalagarina - TN) con la lirica “Immagini al paese”

Premio Speciale Dante Pastorelli (Firenze) con la lirica “Pescatori di frodo”

Premio Speciale Stefano Bandinu (S. Pietro in Casale - Bo) con la lirica “Il sentiero infantile della mia felicità”

Premio Speciale Marisa Provenzano (Catanzaro) con la lirica “La nonna era ragazza”

Premio Speciale Lucia Innocenti (Barberino M.llo - FI) con la lirica “Fummo tante”

Premio Speciale Giovanna Cristina Vivinetto (Floridia - SR) con la lirica “Se a tener ancora uniti…”

Premio Speciale Egizia Malatesta (Massa) con la lirica “La forza delle donne”

Premio Speciale Vito Sorrenti (Sesto S. Giovanni - Mi) con la lirica “Trittico dell’evoluzione”

Premio Speciale Tristano Tamaro (Trieste) con la lirica “Io credo”

Menzione di Merito Massimo Zona (Calvi Risorta-CE) con la lirica “Non avrò forse il tempo”

Menzione di Merito Paolo Borsoni (Ancona) con la lirica “Il giardino”

Menzione di Merito Elisabetta Liberatore (Pratola Peligna - AQ) con la lirica “Le ragazze di Kobane”

Menzione di Merito Alessandro Inghilterra (Genova) con la lirica “D’autunno”

Menzione di Merito Giuseppe Nori Ponzano di Fermo - FM) con la lirica “Oggi spose”

Menzione di Merito Vittoria Bartoloni (Barberino M.llo - FI) con la lirica “Lamento di un lago”

Menzione di Merito Antonella Tossani (Barberino M.llo - FI) con la lirica “Luce dei miei occhi …”

Menzione di Merito Valeria D’Amico (Foggia) con la lirica “Preghiera”

Menzione di Merito Daniele Rossi (Santarcangelo di R.gna - RN) con la lirica “Giullari”

Sez. B) Narrativa “racconto breve a tema libero”

1° Classificato Luigi Brasili (Tivoli-RM) con il racconto “Il sorriso di Marta”

2° Classificato Stefano Borghi (Milano) con il racconto “La luce delle stelle”

3° Ex-aequo Giuseppe Raineri (Bergamo) con il racconto “Mare Nostrum”

Premio Speciale Paola Andreaoli (Osimo-AN) con il racconto “Come se non ci fosse un domani”

Premio Speciale Emilia Fragomeni (Genova) con il racconto “La ricetta della felicità”

Premio Speciale Silvana Stremiz (Remanzacco-UD) con il racconto “Il viaggio in treno”

Premio Speciale Federica Franzetti (Angera-VA) con il racconto “Silenzio inatteso”

Menzione di Merito Roberto Colonnelli (Acquapendente-VT) con il racconto “Il mondo di Bea”

Come ogni anno, anche in questa edizione si è rinnovato il legame tra il Premio e i molti “Giovani” e “Giovanissimi” scrittori che hanno aderito alla XVIII presentando le proprie opere. Tra queste si riportano i nomi dei vincitori di questa edizione:

Sez. Scuole Superiori - Giovani

Premio Melissa Storchi (Bibbiano-RE) con la lirica “Il tempo che sfugge”

Menzione di Merito Victor Giusti (Campi Bisenzio-FI) con la lirica “Neve”

Menzione di Merito Irene Pisani (Cantù-CO) con la lirica “Aspetto ancora quel momento”

Sez. Scuole Medie - Giovanissimi

2° Ex-aequo Sofia Mugnini (Barberino M.llo-FI) con la lirica “Che rimanga questa vita”

2° Ex-aequo Gabriel Tagliabue (Cureglia-Svizzera) con la lirica “Inverno”

3° Classificato Lucia Onorati (Barberino M.llo - FI) con il racconto “Mito sulla creazione delle stagioni”

Menzione di Merito Adele La Rosa (Barberino M.llo - FI) con il racconto “Mito”

Menzione di Merito Alice Peschi (Barberino M.llo-FI) con il racconto “Mito delle stagioni”

Menzione di Merito Teresa (Barberino M.llo - FI) con il racconto “La nascita delle stagioni”

Scuole Elementari

1° Classificato Giulia Lazzereschi (Pontedera-PI) con la lirica “Essere diversi”

1° Classificato Marta Vivoli (Barberino M.llo-FI) con la lirica“Una fila di farfalle in volo”

2° Ex-aequo Niccolò Mongatti (Barberino M.llo-FI) con la lirica “Vorrei una scuola”

2° Ex-aequo Lorenza Fiaschi / Lorenzo Pieri / Marianna Tanini (Barberino M.llo-FI)

con la lirica “Amo l’onda”

3° Ex-aequo Emilia Agresti (Barberino M.llo-FI) con la lirica “Silenzio”

3° Ex-aequo Neri Petrini (Barberino M.llo-FI) con la lirica “Si sveglia”

3° Ex-aequo Duccio Bogani (Barberino M.llo-FI) con la lirica “Amore”

Premio Speciale Manuel Hassan (Barberino M.llo-FI) con la lirica “E’ un giorno”

LAVORO COLLETTIVO

Premio alla Scuola dell’Infanzia Grazia Deledda – Sezione Gialla – (Bologna) per la lirica “Il mare”

Premio alla Classe II G (Galliano M.llo-FI) per la lirica “Noi poeti”

Premio alla Classe III G (Galliano M.llo-FI) per la lirica “Ricordi”

Premio alla Classe IV G (Galliano M.llo-FI) per la lirica “Il fuoco della felicità”

Premio alla Classe V G (Galliano M.llo-FI) per il racconto “In un nuvoloso pomeriggio di pioggia”

Premio alla Classe III B (Barberino M.llo-FI) per la lirica “Filastrocca della memoria”

LAVORO DI GRUPPO

Premio alla Classe IID (Barberino M.llo-FI) per il racconto ”Il bambino di ghiaccio”

La giuria, presieduta dalla Prof.ssa Vincenza Biuso, e formata dai membri poetessa Ida Cecchi; Assessore al Personale, Politiche Giovanili e Cultura Fulvio Giovannelli; Prof.ssa Lucia Dreoni; Geom. Luigi Cioni; Prof. Marco Toccafondi; Dott.ssa Camilla Bencini, insieme alla Proloco Per Barberino, congratulandosi con i vincitori e rilevando con piacere l’elevato livello delle opere pervenute, rinnovano l’invito alla partecipazione della prossima edizione

Fonte: Ufficio stampa