Scuola Redi e Tpl, i chiarimenti di Sottani per Greve

“Comprendo le difficoltà delle famiglie ma tengo a precisare che si tratta di una scuola secondaria di primo grado situata in un territorio diverso da quello comunale e non ci sarebbero state le stesse criticità se i cittadini di San Polo in Chianti si fossero rivolti alla media di Greve in Chianti, scuola di riferimento per la comunità di Greve in Chianti”. Così il sindaco Paolo Sottani replica alle osservazioni di un genitore che evidenzia, con una nota a mezzo stampa, le problematiche degli orari del Tpl scolastico non perfettamente allineati alle uscite della media Francesco Redi di Bagno a Ripoli, costretta per motivi legati alle misure di prevenzione e contrasto alla pandemia a riorganizzare e scaglionare gli orari in base alle linee guida e ai criteri del protocollo ministeriale.

“Essendo a conoscenza delle difficoltà degli studenti che uscivano in due diversi step – continua il sindaco – abbiamo provveduto a contattare la dirigente scolastica della Redi, disponibilissima a proposte che andassero incontro alle esigenze delle famiglie, e concordare con lei una possibile soluzione”. La dirigente ha ritenuto dunque opportuno rispondere a tali criticità approvando l’anticipazione dell’uscita dei ragazzi di un quarto d’ora affinché gli stessi riescano a salire sulla corsa delle 14.06 per il ritorno a San Polo in Chianti da Bagno a Ripoli”. L’accordo prevede inoltre che negli ultimi quindici minuti di lezione non siano svolti compiti o spiegazioni per non lasciare indietro i ragazzi rispetto ai contenuti del programma scolastico.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa