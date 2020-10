Tornano i corsi per i bambini al palasport Aramini

Riparte l’attività motoria rivolta ai più piccoli della Uisp Empoli Valdelsa Aps. Dopo mesi di stop forzato, da questa settimana sono nuovamente attivi i corsi “Crescere in movimento”, “A tutto sport” e “Scherma”. Gioco, movimento e socializzazione per tutte le fasce di età, a partire dai tre anni, nel pieno rispetto delle norme anticontagio. Teatro delle attività il palasport Aramini di Empoli.

Ai più piccoli (dai 3 ai 5 anni) è rivolto il corso “Crescere in movimento”. I bambini potranno muovere i primi passi nella pratica motoria, acquisendo schemi di base e sviluppando la consapevolezza del proprio corpo in relazione agli altri. L’appuntamento è il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18.

Altra proposta rivolta ad una fascia di età più avanzata (a partire da 6 anni) è il corso “A tutto sport”. I bambini potranno sperimentare varie discipline - calcio, basket, rugby, pallamano, pallavolo, tennis e giochi tradizionali - imparandone le regole e avviandosi alla pratica sportiva in maniera calibrata. L’appuntamento è ancora il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18.

Infine, il corso di “Scherma” rivolto a bambini di età superiore a 5 anni. Attraverso le lezioni tenute da operatori qualificati i partecipanti potranno cimentarsi in questo sport attraverso le tre discipline di spada, fioretto e sciabola. L’appuntamento è il martedì e il giovedì dalle 17,15 alle 18,15.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito www.uisp.it/empoli o ritiratile presso la sede del comitato in via XI Febbraio 28/A, ad Empoli. L’iscrizione, valida fino al termine dell’anno sportivo, ha un costo di 12 euro. Mentre il costo mensile dei corsi varia da 20 a 35 euro a seconda del numero di lezioni seguite nella settimana. Il pagamento può avvenire direttamente presso la sede del comitato oppure tramite conto corrente postale o bonifico bancario. Per i bambini di età superiore ai 6 anni è necessario il certificato medico non agonistico. Per quelli sotto i cinque anni è richiesta la presenza di un genitore o di un delegato maggiorenne durante la lezione. É prevista una settimana di prova gratuita per tutti i corsi.

Per maggiori informazioni ci si può recare alla sede del comitato in via XI Febbraio 28/A ad Empoli, telefonare allo 0571/711533 o scrivere alla mail empolivaldelsa@uisp.it. Oppure consultare il nostro sito www.uisp.it/empoli.

Fonte: UISP Empoli Valdelsa