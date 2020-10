A Fucecchio Concorso & Festival pianistico internazionale 2020 dedicato a Ferruccio Benvenuto Busoni

Fucecchio ospiterà una serie di manifestazioni di altissimo livello dedicate alla musica classica ed alla figura del celebre pianista empolese Ferruccio Benvenuto Busoni. Gli eventi saranno organizzati dall'Associazione Culturale SilVer e dall'Orchestra d'Archi Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli, con il Patrocinio del Comune di Fucecchio e in collaborazione con la Collegiata San Giovanni Battista. "Fucecchio - racconta l'assessore alla cultura Daniele Cei - diventa palcoscenico per un festival e un grande concorso di musica classica. Quattro serate eccezionali e tra queste un grande concerto aperto al pubblico in programma sabato sera. Insieme all'Associazione Culturale SilVer e all'Orchestra d'Archi Ferruccio Benvenuto Busoni abbiamo creato un appuntamento unico nel nostro panorama".

Giovedì 8 ottobre inizierà il Concorso Lirico Internazionale 2020: 30 cantanti provenienti da tutto il mondo, a seguito di selezione, si esibiranno davanti ad una commissione costituita da eminenti artisti come i soprani Chiara Pieretti e Sabrina Bessi ed accompagnati dalla pianista M° Nicoletta Cantini. I selezionati accederanno alla semifinale di sabato 10 ottobre. La finale con l'Orchestra d'Archi Ferruccio Benvenuto Busoni diretta dal M° Gabriele Centorbi si terrà domenica 11 ottobre.

Oltre al Concorso Lirico, Fucecchio ospiterà anche il I Concorso Internazionale per pianoforte e orchestra che inizierà venerdì 9 ottobre con la partecipazione di giovani pianisti provenienti da tutto il mondo. Anche in questa occasione i concorrenti saranno giudicati da una Commissione di altissimo livello presieduta dal M° Alessio Cioni, concertista di pianoforte e responsabile dell'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni. Per i pianisti la Finale tanto attesa si svolgerà domenica 11 ottobre.

Parallelamente a questi eventi internazionali, sabato 10 ottobre si terrà il quarto concerto pianistico del Festival 2020 Ferruccio Benvenuto Busoni: la giovanissima pianista Xing Chang regalerà infatti un recital bellissimo aperto al pubblico, offrendo un programma affascinante incentrato sulla musica di F. Chopin, C. Debussy e M. Ravel. Un evento imperdibile al quale si potrà accedere solo con prenotazione obbligatoria.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso la Sala del Poggio (Poggio Salamartano, Fucecchio): il concerto di sabato inizierà alle ore 21.15.

L'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni e l'Associazione Culturale SilVer ringraziano l'amministrazione comunale di Fucecchio ed in particolar modo l'assessore alla cultura Daniele Cei per il grande interesse dimostrato in tutti questi importanti appuntamenti culturali e musicali. Un ringraziamento particolare viene rivolto anche alla Collegiata di Fucecchio, a Mons. Andrea Pio Cristiani e a Stefano Boddi per la grande disponibilità ed ospitalità.

Per info e prenotazioni: Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni – 3332708867 - 3333764731 - orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com