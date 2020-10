Cade per 3 metri dal muretto della stazione e rimane illeso

Un uomo, pare in stato di ebbrezza, è caduto dal muretto di piazza della Stazione a San Miniato Basso nel pomeriggio di ieri, martedì 6 ottobre, facendo un volo di più di tre metri. Fortunatamente, secondo quanto appurato dai sanitari intervenuti, l'uomo è rimasto illeso. Il giovane di 25 anni si trovava sul muretto, pare fumando una sigaretta. Quando poco prima delle 18 è caduto di sotto. Immediato l'arrivo dei soccorsi, con un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso. Il codice rosso iniziale è rientrato e il giovane è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli. Quasi per miracolo senza conseguenze gravi.