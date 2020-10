Calcio Uisp, la ripartenza: al via le iscrizioni per gli amatori

Sino al 30 ottobre 2020, le società sportive potranno validare la preiscrizione fiduciaria e depositare l'iscrizione effettiva ai prossimi tornei di calcio amatoriale organizzati dalla Uisp Empoli Valdelsa. L'inizio dei campionati è previsto per il 7 novembre 2020. Venerdì 30 ottobre alle 21,30 la composizione dei nuovi gironi di calcio a 11 in diretta sulla pagina facebook ufficiale "Calcio Uisp Empoli Valdelsa".

Il Calcio Uisp Empoli Valdelsa si prepara alla ripartenza. Oltre 50 squadre di calcio a 11, insieme a circa una ventina di società, tra calcio a 7 e calcio a 5 femminile, hanno presentato la domanda di preiscrizione fiduciaria ai campionati per la stagione 2020-21. Una risposta importante che, nonostante le difficoltà del periodo, evidenzia la grande volontà di rimettersi in moto da parte del calcio amatoriale del circondario. Ancora poche settimane e i tornei organizzati dalla Uisp prenderanno forma, nel pieno rispetto delle regole sanitarie vigenti in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19.

L'inizio del campionato di calcio a 11, come annunciato, è previsto per il 7 novembre 2020. Dal 9 novembre in poi saranno ai nastri di partenza anche i tornei di calcio a 7 maschile e di futsal femminile. Il termine per confermare la preiscrizione è quello del 30 ottobre. Nello stesso giorno, a partire dalle 21,30, sulla pagina facebook ufficiale del Calcio Uisp Empoli Valdelsa, si svolgeranno in diretta i sorteggi per la composizione dei nuovi gironi di calcio a 11.

I gironi di serie A1, a meno di ripescaggi determinati da rinunce e mancate iscrizioni, resteranno gli stessi della stagione 2019-20, tenendo conto della classifica maturata al momento della sospensione del campionato nel marzo scorso. La serie A2 e la serie Amatori saranno invece accorpate in unico livello sorteggiato integralmente. Per partecipare alle attività, le associazioni sportive dovranno effettuare l'affiliazione alla Uisp, possibilmente entro il prossimo 15 ottobre, stanti le scadenze congressuali, in modo da poter definire i tesseramenti prima del calcio d'inizio dei tornei. I costi di affiliazione, di iscrizione e la quota da versare per il settore tecnico arbitrale, consultabili sulle norme di partecipazione pubblicate sul sito www.uisp.it/empoli/calcio, hanno subito una significativa riduzione.

Per andare incontro alle esigenze delle squadre, che verosimilmente dovranno disputare un numero maggiore di gare in notturna, sono stati abbassati i costi della terna arbitrale. Nell'ottica di promuovere il calcio femminile, previsti inoltre prezzi promozionali per le squadre composte da giocatrici under 21, per le quali verranno organizzati raduni a partire dal gennaio 2021. Tutte le associazioni sportive sono tenute a redigere il proprio protocollo applicativo delle linee guida dell'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'obbligo coinvolge tutte le organizzazioni sportive e tutti i gestori degli impianti. Le misure, riguardanti tutti coloro che, a vario titolo, accedono al sito sportivo, devono rispondere ai Dpcm emanati dal Consiglio dei Ministri, alle Ordinanze della Regione Toscana e allo stesso protocollo applicativo approvato dalla UISP, scaricabile dal sito www.uisp.it.

Le associazioni titolari dell’evento sportivo, vale a dire la prima nominata in caso di gara e tutte in caso di allenamento, devono prendere accordi con i gestori degli impianti sportivi sull’applicazione delle misure di prevenzione e di contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2. In virtù delle disposizioni di legge e dei protocolli attuati, si dovranno mettere in atto tutte le misure di prevenzione e adottare comportamenti virtuosi che consentano a tutti di evitare i rischi derivanti dall’infezione da SARS-CoV-2.

In caso di richiesta di rinvio di una gara programmata, per motivi legati alla messa in quarantena di un numero di tesserati tale da non consentire di disputare la gara medesima, la squadra in questione dovrà comunicarlo per iscritto entro le 24 ore precedenti la programmazione pubblicata sul bollettino ufficiale Uisp allegando il provvedimento della ASL competente per il territorio. Successivamente, la SdA Calcio Uisp riprogrammerà la gara in accordo con le due squadre. Tutti i tesserati ammessi al campo di gioco devono indossare la mascherina di protezione.

La mascherina, naturalmente, può essere tolta durante il riscaldamento e durante la gara ma dovrà essere obbligatoriamente indossata dai giocatori sostituiti che restano in panchina. Al momento dell'ingresso in campo, le squadre sono tenute a osservare precise disposizioni che prevedono nell'ordine l'ingresso in campo di: arbitro o terna; squadra seconda nominata; squadra prima nominata. Al momento dell'uscita dal campo, l'ordine si inverte.

A fine partita, l'accompagnatore ufficiale della squadra dovrà consegnare al direttore di gara la dichiarazione con la quale si attesta che il gruppo ha rispettato tutte le prescrizioni sanitarie previste dai protocolli sanitari vigenti e dalle normative legislative. Il calcio Uisp è pronto ad affrontare una sfida importante con l'obbiettivo di ripartire in sicurezza, garantendo il diritto di tutti alla salute e alla pratica sportiva.

Ufficio Stampa Calcio UISP Empoli – Valdelsa.

Fonte: Ufficio stampa