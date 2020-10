Ceccardi sulle Regionali: "Csx si sposta radicalmente a sinistra, Pd pretende che mi dimetta dall'Europarlamento"

“I Toscani hanno riconosciuto nel centrodestra una alternativa credibile alla sinistra e Rossi. Ho avuto l’onore di rappresentare e guidare questa coalizione che ha ottenuto un risultato storico in termini di consensi e partecipazione. In ben cinque province su dieci siamo maggioranza, a dimostrazione che esiste una parte di Toscana che chiede un cambio di passo concreto.

Abbiamo infatti raccolto buona parte dell’elettorato moderato a differenza di quanto sostenuto dai nostri avversari che hanno narrato una storia completamente diversa. A fare la differenza è stato il travaso di voti dalla sinistra radicale e dal Movimento Cinque Stelle a Giani: non è vero che i moderati non hanno votato per noi. Il vero dato politico è che la coalizione del centrosinistra si è spostata radicalmente a sinistra.

La verità è che il Pd pretende che mi dimetta dal Parlamento Europeo, perché non vuole che l’unico parlamentare di centrodestra toscano eletto dai cittadini resti qua per vigilare sulle scelte dell’Europa di qui ai prossimi anni.

Arriveranno dei fondi europei ma c’è da valutare per come verranno spesi e veicolati. E vorreste lasciare a seguire queste vicende solo i parlamentari del Partito democratico? Adesso siamo pronti a fare opposizione lavorando in sinergia con il nostro gruppo in consiglio regionale che non farà sconti alla nuova giunta, che oggi più che mai ha radicalizzato il voto regionale senza parlare mai di temi concreti, di lavoro, di impresa, di sociale ma facendo leva solo sulla paura e sull’ideologia.”

Così in una nota l’europarlamentare Susanna Ceccardi, a margine di una diretta Facebook per commentare l’esito delle elezioni regionali.