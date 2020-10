Confesercenti riunisce i Ccn dell'Empolese Valdelsa per le future strategie

Il coordinamento dei centri commerciali naturali: strategie e nuove prospettive. Questo il tema dell’incontro che si è tenuto qualche giorno fa presso la sede Confesercenti di Empoli alla presenza di quasi tutti i rappresentanti dei CCN del territorio; oltre al gruppo dirigente dell’associazione e alla presidente di zona Ilaria Scarselli.

Tale incontro, ha rappresentato un’occasione per condividere in maniera inclusiva punti di forza e debolezza di ogni associazione comunale, soprattutto riguardo alla gestione del Covid dopo la riapertura. Alcune a vocazione più marcatamente turistica hanno fatto leva sul turismo interno e sul breve periodo di riapertura all’estero, altre invece, con una connotazione più locale, hanno cercato di ottimizzare il periodo delle vendite promozionali.

Importanti anche le novità: oltre alla prosecuzione dei lavori sul progetto di area vasta con la Piana Fiorentina, introdotto in un incontro pre-elettorale ai candidati al Consiglio Regionale, si è parlato di imprenditoria femminile, formazione e organizzazione di iniziative come il Natale. La discussione ha toccato poi anche temi più ampi come la digitalizzazione delle imprese, il Recovery Fund e le prospettive dei prossimi anni.

“E’ stato una serata importante e costruttiva – dichiara Ilaria Scarselli, presidente Confesercenti Empolese-Valdelsa - Tutti gli interventi sono stati di grande qualità, sono rimasta anche colpita dal grande entusiasmo verso la nuova fase elettiva di Confesercenti prevista nella prossima primavera. In un momento così complesso il ruolo dell’associazione, sia inteso come supporto alle imprese che come dialogo con la parte pubblica, è stato senza dubbio fondamentale. I dati sulle nuove adesioni sono incoraggianti, molte imprese ci hanno scelto per portare avanti le loro istanze. Siamo convinti che non li deluderemo”.

Chiare anche le richieste e la programmazione per il futuro. Sarà necessario migliorare la competitività delle imprese investendo in professionalità e competenze, oltre ad avere un supporto costante nell’organizzazione delle iniziative nei centri storici

“Come nelle migliori famiglie – dichiara Gianluca D’Alessio, responsabile Confesercenti di Area - abbiamo cercato di affrontare i problemi e trovare le soluzioni: abbiamo siglato una collaborazione con una giovane azienda empolese per la realizzazione di alcuni corsi che stiamo pubblicizzando in questi giorni; e abbiamo impiegato del personale interno dedicato esclusivamente al sostegno delle strategie definite all’interno dei centri commerciali naturali.”

Tutti i presenti si sono infine dichiarati disponibili nel proseguire il percorso virtuoso del coordinamento dei CCN. Prossimi obiettivi saranno la realizzazione di tavoli di lavoro specifici e l’interlocuzione con tutti i livelli amministrativi, sia territoriali che regionali.

Fonte: Confesercenti Empolese Valdelsa