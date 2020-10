Convocata la seduta del Consiglio dell'Unione Valdera

E’ convocata per il giorno di giovedì 15 ottobre 2020, alle ore 18.30, presso la sala consiliare dell’Unione in Pontedera, Via Brigate partigiane n.4, la seduta straordinaria del Consiglio dell’Unione Valdera per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente dell’Unione

2. Bilancio di previsione 2020-2022: ratifica deliberazione della Giunta dell’Unione Valdera n.94/2020 relativa a variazioni adottate in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L

3. Convenzione tra il Comune di Fauglia e l’Unione Valdera per la gestione associata dei servizi informatici e telematici. Approvazione.

All’interno dell’aula i Consiglieri dell’Unione saranno disposti in maniera da rispettare la distanza di sicurezza disposta dalle normative emanate per il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19. In ogni caso sarà data la possibilità ai Consiglieri dell’Unione di partecipare alla seduta in videoconferenza.

La partecipazione di pubblico sarà ammessa nei limiti e con modalità idonee a rispettare le misure di sicurezza disposte dalle normative vigenti per il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19.