Crolla ex conceria dismessa a Ponte a Egola

I ruderi delle concerie continuano a essere un grave problema per il comprensorio del cuoio. Questa notte una parte della ex conceria Vannucci, che si affaccia su viale Gramsci a Ponte a Egola, ha visto il crollo del solaio e dei muri esterni. La zona centrale dell'edificio, secoli sede fa della produzione del cuoio, è venuta giù, creando un boato che ha svegliato e intimorito i residenti. L'area è stata chiusa. Le macerie erano ben visibili anche da piazza Marianelli, non così vicino al luogo dell'accaduto. I vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto hanno chiuso al transito l'area interessata. Il fabbricato risulta inagibile, ora più di prima. Non sono state emesse ordinanze da parte del sindaco Simone Giglioli e non risultano feriti.