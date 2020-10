Donate 50mila mascherine chirurgiche al Comune di Firenze

Oggi 7 ottobre 2020 alle ore 15:00 presso la Sala d'Arme a Palazzo Vecchio si è svolto, in piena sicurezza, l'incontro per il ringraziamento pubblico tra il Sindaco Dario Nardella, l’assessore al Welfare e Sanità, Andrea Vannucci e il General Manager di iH Group, Mauro Troisi accompagnato da una delegazione della catena alberghiera, per la donazione di 50 mila mascherine chirurgiche alla città di Firenze.

Per supportare l’emergenza dell’epidemia da coronavirus, la catena alberghiera italiana iH Hotels Group, ha organizzato una raccolta fondi durante il picco dell'epidemia. Oggi tutto questo si trasforma in un gesto di grande solidarietà: sono state acquistate 500 mila mascherine chirurgiche da donare ai comuni italiani in cui sono presenti i 26 hotels del brand iH. Tra questi, ben tre sono situati nella Città Metropolitana di Firenze: l’iH Hotels Firenze Business, un 4 stelle alle porte della città e l’iH Hotels Firenze Select e il Residence Executive a poca distanza dal centro storico.

Fonte: Ufficio Stampa