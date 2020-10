Formazione, l'assessore Simoncini ha incontrato il Presidente di ANMIC Livorno

Nell'ambito delle attività legate al Patto per la Formazione Locale (firmato da Comune di Livorno, Regione Toscana, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, insieme ai sindacati e alle associazioni di categoria), l'assessore Gianfranco Simoncini ha incontrato oggi Ubaldo Porrino, presidente provinciale di ANMIC Livorno, l'associazione degli invalidi civili.

Il Presidente di ANMIC ha apprezzato i contenuti del Patto e ha chiesto come l'associazione da lui rappresentata posso interagire rispetto a esso. L'assessore Simoncini ne ha illustrato le finalità, dando conto del fatto che il Patto, come tutti gli strumenti generali, viene firmato con le associazioni di categoria e con i sindacati. Tuttavia, ha sottolineato l'Assessore, le attività del tavolo sono aperte alle varie istanze presenti sul territorio cittadino, come quella rappresentata da ANMIC di tenere in considerazione anche la categoria degli invalidi civili.

L'assessore Simoncini ha sottolineato la volontà del Comune di coinvolgere le associazioni come ANMIC in tavoli dedicati, al fine di portare all'attenzione dei soggetti firmatari del Patto le varie istanze rappresentate.

Al termine dell'incontro si è convenuto di organizzare uno dei prossimi tavoli per la formazione dedicandolo proprio al tema degli invalidi civili.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa