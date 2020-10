Il sindaco di Lucca Sicula ricevuto a Palazzo Orsetti

Il sindaco Alessandro Tambellini ha ricevuto questa mattina a Palazzo Orsetti l'avvocato Salvatore Dazzo sindaco di Lucca Sicula, provincia di Agrigento. Il primo cittadino del Comune siciliano omonimo ha portato in dono al sindaco Tambellini una trascrizione della licenza del Regno di Sicilia per la fondazione di Lucca Sicula datata 1621. Lucca Sicula fu infatti costruita su un feudo di Francesca Perollo consorte del principe Francesco Lucchesi Palli e proprio in onore delle lontane origini della famiglia del marito fu chiamata Lucca.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa