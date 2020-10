Incidente a scuola a Pistoia, studentessa disabile cade dalla sedia rotelle

La dirigente scolastica dell'IPSSCS Einaudi di Pistoia risponde in merito all'incidente avvenuto stamani, 7 ottobre, all'interno della scuola superiore, dove una studentessa con disabilità è caduta nella fase del trasferimento dalla sedia a rotelle al girello riportando, secondo ciò che racconta il padre della ragazza su facebook, una frattura. La dirigente afferma che alla scuola non sono giunti referti ufficiali.

Nella nota la preside parla di "spiacevole incidente" e difende il personale scolastico. Tutto, spiega, è accaduto in presenza dell'insegnante di sostegno "preparata e disponibile" e che "i docenti delle classi limitrofe sono subito intervenuti per aiutare l'alunna". "Amareggia constatare che il genitore, con il quale ci siamo sentiti tramite telefono - afferma sempre la dirigente - insista nel voler attribuire colpe inesistenti alle persone che lavorano con grande spirito di dedizione" in questa scuola. L'incidente "non è certo da imputare - conclude la preside - a scarsa preparazione, a negligenza o a disattenzione dei docenti".