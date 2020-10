Mascherina obbligatoria: dall'8 ottobre il nuovo Dpcm

Bambini sotto i 6 anni,chi svolge attività sportiva, persone con problemi di salute: solo queste categorie sono risparmiate dalla mascherina obbligatoria, da indossare non appena si esce di casa. Solo chi vive isolato in campagna o in montagna, solo se lontano da contatti con altre persone, puo essere esentato. Per il resto, ogni occasione di vicinanza con altre persone non deve essere occasione di contagio e per questo il nuovo Dpcm in vigore da giovedì 8 ottobre serve proprio a questo. Con l'innalzamento poderoso della curva dei contagi Covid, il governo Conte sale ai ripari con una misura per ora non restrittiva per le attività economiche,ma solo legandosi ai comportamenti individuali. Se necessario, in casa è altamente consigliato di mantenere la mascherina indossata per preservare anziani e persone fragili. Ma è un consiglio del premier Conte, non una regola."Lo Stato non può entrare nelle abitazioni private", spiega. Un nuovo capitolo di questo difficile 2020 è stato segnato, la mascherina obbligatoria è la nuova barriera contro la diffusione del coronavirus.