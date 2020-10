Palazzetto 'green' a Marradi per lo sport nel Mugello

Per allenarsi e giocare squadre e sportivi marradesi ora dispongono di un palazzetto dello sport riqualificato e con efficienza energetica migliorata. Un impianto sportivo "green" a Marradi con pannelli fotovoltaici sul tetto e rivestimento nanotecnologico sulle facciate, oltre a una nuova centrale termica.

Al termine dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico (investimento 218.000 euro con finanziamento regionale di 165.000 euro e 53.000 euro risorse comunali), domenica 4 ottobre si è tenuta l'inaugurazione. Erano presenti il sindaco Tommaso Triberti, il vicesindaco Vittoria Mercatali e diversi consiglieri comunali, tra i quali i delegati allo Sport Iacopo Visani (che per l'occasione ha indossato la fascia tricolore) e alle Politiche giovanili Francesca Farolfi, insieme ai rappresentanti del Club Sportivo Culturale Marradese.

“Un intervento che ottimizza e migliora l'efficienza energetica dell'impianto sportivo, consentendo minori consumi, minori emissioni. E questo significa risparmio energetico e risparmio ambientale, e per il Comune un risparmio economico . Una scelta, quella delle politiche green, che portiamo avanti con decisione”, sottolinea il sindaco Triberti.

Che continua: “A breve partiranno i lavori di riqualificazione del campo sportivo che saranno realizzati con un finanziamento del 'Fondo Sport e periferie'. Attendevamo da mesi di poter chiudere la parte burocratica con il Coni e finalmente questa attesa è finita, proprio pochi giorni fa. A questo punto - conclude il sindaco Triberti -, ci stiamo impegnando come Comune per far sì che i lavori possano iniziare a gennaio dopo aver espletato tutte le procedure di gara”.

Fonte: Comune di Marradi