Riaperte le iscrizioni al nido d’infanzia di Castellina Scalo

Il Comune di Monteriggioni ha riaperto le iscrizioni per l’anno pedagogico 2020-2021 al nido d’infanzia comunale “Il Cucciolo” di Castellina Scalo a seguito di nuovi posti che si sono resi disponibili. Il servizio è rivolto a bambini residenti e non residenti nel Comune di Monteriggioni che alla data di inserimento abbiano un’età compresa tra i tre e i trentasei mesi. Le domande possono essere presentate soltanto in modalità telematica, accedendo ai servizi scolastici dell’Area Servizi on line del Comune di Monteriggioni, www.comune.monteriggioni.si.it. Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio istruzione al numero 0577-306627.

Fonte: Comune di Monteriggioni - Ufficio Stampa