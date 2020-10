Riders, domani presidio Cgil a Firenze in piazza Duomo contro il Contratto Ugl-AssoDelivery

Riders, prosegue la mobilitazione Nidil Cgil contro l’accordo siglato tra AssoDelivery e Ugl: domani giovedì 8 ottobre a Firenze presidio in bicicletta in piazza Duomo (angolo via del Proconsolo) alle 10:30. Alcune piattaforme stanno già intimando ai ciclofattorini di accettare le nuove condizioni contrattuali pena l’interruzione del rapporto di lavoro: questo “è un inaccettabile ricatto” per Nidil Cgil, secondo cui l’intesa firmata tra AssoDelivery e Ugl, peraltro bocciata dal Ministero del lavoro, “peggiora le condizioni di lavoro dei rider. Mantiene il cottimo e riduce le paghe di queste lavoratrici e lavoratori”.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze