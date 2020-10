Rogo davanti a una pasticceria ad Avenza, denunciato il presunto piromane

Denunciato dalla polizia del commissario di Carrara un 48enne ritenuto essere l'autore dell'incendio appiccato lo scorso fine settimana all'esterno di una pasticceria ad Avenza.

Due fioriere sono state completamente distrutte dalle fiamme, con conseguenti tracce di bruciatura su tutto il muro retrostante. Le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti nell'area hanno confermato l'azione dolosa e incastrerebbero il 48enne. Nelle riprese si vede una persona avvicinarsi alla pasticceria, appiccare l'incendio e poi allontanarsi. Il denunciato, fa sapere la questura di Massa Carrara, è una persona già nota alle forze dell'ordine per altri incendi "al punto da essere considerato un 'piromane'".

Esclusa invece qualsiasi ipotesi di un movente di natura minatoria o estorsiva: il danneggiamento per gli investigatori è da ricondursi "all'ossessione dell'indagato per le fiamme". Danneggiamento seguito da incendio l'ipotesi di reato per la quale è scattata la denuncia.