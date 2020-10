Scrutatori e presidenti di seggio, San Casciano aggiorna gli albi

Il Comune ha iniziato ad aggiornare gli albi delle persone idonee all’ufficio di scrutatore e di presidente di seggio elettorale. I cittadini interessati a ricoprire tali incarichi possono presentare domanda entro e non oltre il 31 ottobre per l’inserimento nell’albo dei cittadini idonei all’ufficio di presidente di seggio elettorale e il 30 novembre per l’inserimento nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore. Nel caso in cui si volesse rimuovere il proprio nominativo dagli albi, è necessario presentare domanda di cancellazione.

Per effettuare l’iscrizione on line (QUI) occorre compilare gli appositi moduli disponibili sul sito web del comune. Quanto alla documentazione è necessario presentare per lo scrutatore una domanda in carta semplice con indicazione del titolo di studio, della professione, dell'indirizzo, del numero telefonico, dei dati personali e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di San Casciano in Val di Pesa. Per candidarsi al ruolo di presidente occorre inviare una domanda in carta semplice con indicazione del titolo di studio, della professione, dell'indirizzo, del numero telefonico, dei dati personali e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di San Casciano in Val di Pesa. L'iscrizione negli Albi è a carattere permanente e non deve essere rinnovata ogni anno. Per rinunciare all'iscrizione agli Albi è necessaria una comunicazione scritta motivata indirizzata all'ufficio Elettorale e presentata all'ufficio Protocollo del Comune.

Tra i requisiti richiesti per lo scrutatore è necessario aver assolto agli obblighi scolastici (licenza elementare per i nati fino all'anno 1950 e diploma di scuola secondaria di primo grado per i nati dopo il 1950). Quanto al presidente occorre essere elettore del Comune di San Casciano in Val di Pesa, avere età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni ed essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa