Tramvia Firenze, torna il servizio notturno fino alle 2 nel weekend

A partire dal 9 ottobre tutti i venerdì e sabato sera la tramvia di Firenze tornerà a circolare fino alle 2.00 di notte.

La decisione è stata presa dal Comune di Firenze, che ha deciso di ripristinare il servizio notturno sospeso lo scorso marzo, nel periodo di lockdown, a seguito delle iniziative ed ordinanze finalizzate a contrastare la diffusione del Covid-19.

Dal prossimo fine settimana quindi il venerdì e sabato sera la fine del servizio sarà posticipata alle 2.00 di notte, mentre negli altri giorni della settimana le corse si interromperanno alle 00.30. Saranno quindi aggiunte 6 corse in più che, tra le 00.30 e le 2.00 di notte, passeranno ogni 15 minuti circa, sia sulla linea T1 che sulla linea T2.

Nello specifico, il venerdì e sabato sera, per la linea T1, l’ultima corsa partirà da Villa Costanza alle 01.38 (Con arrivo a Careggi alle 02.18) e da Careggi alle 01.41 (Con arrivo a Villa Costanza alle 02.21). Per la linea T2 l’ultima corsa da Peretola partirà alle 01:32 (Con arrivo ad Unità alle 1.52) e da Unità alle 02.00 (Con arrivo a Peretola alle 02.23).

Si ricorda che sono ancora in vigore le regole anti covid-19, dettate dagli ultimi DPCM, come l’obbligo di indossare la mascherina per tutto il viaggio e igienizzarsi le mani con il gel messo a disposizione su tutti i mezzi.

Per tutte le informazioni su orari, frequenze, regole è possibile consultare il sito www.gestramvia.it

Fonte: GEST