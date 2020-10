Abc ok in amichevole contro Folgore Fucecchio

Se c’è una cosa che le ultime gare hanno dimostrato è che in volata l’Abc Solettificio Manetti riesce a tirare fuori il meglio di sè. 84-67 il finale la PalaBetti del quinto scrimmage stagionale contro la Folgore Fucecchio, alla sua prima uscita in questa pre-season.

L’Abc, ancora priva di Zani e Verdiani, ha ritrovato Belli in cabina di regia e, dopo aver impattato con autorità nella prima frazione, ha calato di intensità nella parte centrale per poi riprendere saldamente in mano l’inerzia e scappare nel’ultimo periodo.

“Come sabato a Siena abbiamo svoltato in volata – commenta coach Paolo Betti – sono contento di quello che tutti i ragazzi scesi in campo, giovani compresi, hanno mostrato anche stasera ma ancora c’è molto da lavorare. Dobbiamo trovare continuità per tutti i quaranta minuti e mantenere alta la concentrazione: adesso si tratta di gare amichevoli ma quando gli impegni inizieranno a contare davvero non potremo più permetterci cali di tensione”.

L’Abc Solettificio Manetti tornerà in campo mercoledì prossimo quando alle ore 19.45 (orario da confermare) andrà a far visita alla Mens Sana Basket, new entry nel campionato di C Silver.

Quintetto: Daly, Terrosi, Pucci, Scali, Delli Carri.

Avvio di gara punto a punto con le squadre impegnate a rompere il fiato e il canestro che per due minuti sembra stregato da entrambe le parti: 7-5 a metà frazione, che diventa 11-8 dopo sette minuti. L’Abc alza l’intensità in difesa recuperando palloni importanti che danno il via all’allungo: apre Scali, prosegue Cicilano e chiude Belli per il 20-8. Fucecchio spezza il digiugno dall’arco (20-11), ma ci pensa ancora uno spavaldo Cicilano a rompere in due la difesa biancoverde e riportare il vantaggio castellano sulla doppia cifra: 22-11 al primo riposo.

Cantini si iscrive a referto ed inaugura la seconda frazione. La Folgore passa a condurre sul 2-4 ma Pucci dal perimetro e Delli Carri da sotto riportano i gialloblu in controllo finchè a metà frazione il tabellone segna perfetta parità (7-7). Gli ospiti si affidano alla presenza di Tessitori sotto le plance e tentano l’allungo sul 7-11, approfittando anche degli errori castellani in fase realizzativa nonostante una buona circolazione di palla. Ci pensa Scali, però, nell’ultima manciata di secondi, a ritrovare la parità su cui si va al riposo: 13-13.

Botta e risposta dall’arco al rientro ed equilibrio che procede fino al 5′ (9-9). Mini allungo Folgore (9-14), Terrosi da casa sua prova ad accorciare (14-16) ma le disattenzioni gialloblu in fase difensiva diventano il punto di forza degli ospiti che, spinti da Berni, trovano canestri pesanti dall’arco e piazzano il break che vale il +11 alla terza sirena (20-31).

Sullo 0-5 sale in cattedra Corbinelli che in un amen ristabilisce la parità, seguito da capitan Delli Carri per il sorpasso e Belli dalla lunga distanza per il +7 (12-5). La zona castellana mette in difficoltà l’attacco fucecchiese e un Pucci caldissimo dal perimetro infila 6 punti in rapida successione che valgono la doppia cifra di vantaggio a metà frazione (18-7). L’Abc trova la giusta quadratura e scappa spinta da Scali, Daly e Pucci che toccano il +20 (27-7). Sul 29-12 partono i titoli di coda.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – FOLGORE FUCECCHIO 84-67

Parziali: 22-11, 13-13, 20-31, 29-12

Tabellino: Scali 21, Pucci 11, Daly 2, Delli Carri 9, Terrosi 10, Corbinelli 5, Cantini 7, Belli 6, Lazzeri, Caggiano, Tavarez, Cicilano 4, Talluri. All. Betti. Ass.Manetti, Calvani.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Comunicazione