Nuovi contagi in Valdera e anche a Santa Maria a Monte in questi giorni. Il sindaco Ilaria Parrella ha affermato con un post su Facebook della notizia di un alunno positivo in una delle classi della scuola media.

Questo ha fatto scattare la quarantena per tutti gli alunni e professori della classe. I genitori dei ragazzi interessati hanno avuto la notizia già nella giornata di ieri.