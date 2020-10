Caso positivo al Covid alle medie 'Il Passignano' di Tavarnelle: una classe in quarantena

Una classe della scuola secondaria Il Passignano dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Barberino Tavarnelle è stata messa in quarantena dalla Asl per un caso di positività al Coronavirus. “La situazione è sotto controllo – dichiara l’assessore alle Politiche educative Marina Baretta - abbiamo provveduto a sanificare l’aula e gli ambienti comuni all’interno della scuola. La classe resterà in quarantena secondo quanto disposto dalla Asl che definirà tempi e procedure degli alunni che dovranno essere isolati”. Le famiglie dei bambini sono state avvisate ed informate opportunamente della situazione che si è venuta a creare. Gli studenti che non hanno ricevuto alcuna comunicazione continuano la consueta frequenza scolastica. Tra mezz’ora circa il sindaco David Baroncelli farà il punto della situazione dalla sua pagina Facebook.

Fonte: Ufficio Stampa