Coronavirus, 46 casi nella Rsa RosaLibri di Greve in Chianti

Si aggiungono nuovi 24 casi di contagio ai 15 registrati ieri, tra gli ospiti della Rsa Rosa Libri di Greve in Chianti, e 7 tra gli operatori della struttura sanitaria. Complessivamente sono 39 gli anziani risultati positivi al Covid19 su 52 ospiti totali. Sono numeri in continua evoluzione che preoccupano l’amministrazione comunale quelli che emergono dall’aggiornamento effettuato dalla Asl Toscana Centro, comunicato poche ore fa al sindaco Paolo Sottani.

“Le condizioni degli anziani sintomatici sono costantemente monitorate – rassicura il sindaco – e per la maggior parte di coloro che non presenta sintomi, al momento, versa in uno stato di salute non preoccupante, ciò che mette in apprensione è l’attesa degli esiti dei tamponi, in fase di elaborazione, cui si sono sottoposti gli operatori della struttura di cui disponiamo dati parziali. Sette sono ad oggi gli operatori risultati positivi al Coronavirus. Considerato l’aumento costante della curva epidemiologica temiamo un ulteriore peggioramento”.

L’emergenza sanitaria di Greve in Chianti è stata condotta dal momento dell’esplosione del focolaio nella struttura sanitaria con una stretta collaborazione e un confronto continuo tra il Comune, la Regione e la Asl Toscana Centro. “Il lavoro sta procedendo con prontezza di intervento e attenta disponibilità da parte delle autorità competenti che hanno compreso il livello emergenziale del focolaio di Greve - aggiunge il sindaco – voglio ringraziare Paolo Morello, direttore generale della Asl Toscana Centro, che ha nell’immediato disposto un’integrazione del personale mancante in modo da garantire l’assistenza e gestire la parte sanitaria”.

Già da questa sera è operativa nella Rsa Rosa Libri una squadra di infermieri della Asl. Il sindaco vuole esprimere un apprezzamento anche per il lavoro predisposto dalla Regione Toscana, atto a far fronte alla specifica situazione grevigiana. “E’ in fase di stesura il documento regionale – precisa il primo cittadino - che, facendo riferimento ad un’ordinanza emessa in tempo di lockdown, ripristinerà le condizioni della gestione condivisa tra personale pubblico e privato”. La Rsa Rosa Libri di Greve in Chianti è in isolamento e non consente l’accesso dall’esterno per le visite dei familiari. Al focolaio di Rosa Libri si aggiungono altri due casi per il momento asintomatici nel territorio grevigiano in isolamento domiciliare.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO