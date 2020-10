Domani sciopero dei metalmeccanici anche nel Senese

Il giorno 7 ottobre, nell’ambito della trattativa per il rinnovo contrattuale con Federmeccanica e Assistal, dopo i confronti avuti nelle settimane precedenti su tutti gli aspetti normativi, si è discusso degli aspetti retributivi: a fronte delle richieste contenute nella piattaforma sindacale è stata riscontrata una posizione di totale chiusura rispetto alle richieste approvate nella nostra piattaforma.

L'unica disponibilità è una rivalutazione dei minimi contrattuali sulla base dell'Ipca. Tale posizione è stata valutata insoddisfacente dalla Delegazione Sindacale che ha proclamato uno stato di agitazione con sciopero della flessibilità e dello straordinario e un pacchetto di 6 ore di sciopero da effettuarsi entro il mese di novembre.

Per queste ragioni, nell'ambito del pacchetto di 6 ore di sciopero deciso dalle segreterie nazionali, FIOM-FIM-UILM di Siena proclamano per la giornata di VENERDI' 9 OTTOBRE 2 ore di sciopero per tutte le aziende che applicano il CCNL Federmeccanica da effettuarsi nelle ultime ore di ogni turno .

FIOM-FIM-UILM SIENA